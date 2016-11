Singer-Songwriterin : Amy Macdonald: Neues Album erscheint im Februar

1 von 1 Foto: Grzegorz Michalowski 1 von 1

Berlin (dpa) Vor einigen Monaten hatte Amy Macdonald bereits via Instagram verkündet, dass ihr neues Album fertig sei und Anfang 2017 veröffentlicht werde. Jetzt steht das genaue Datum fest.

«Under Stars» erscheint am 17. Februar 2017. Fast zweieinhalb Jahre hat die schottische Singer-Songwriterin an ihrem vierten Album gearbeitet: «Während der Entstehung wollte ich, dass alles schneller passiert, aber jetzt, wo alles fertig ist, bin ich sehr froh, dass wir uns die Zeit genommen haben», sagte sie laut Mitteilung ihrer Plattenfirma Universal.

Als ersten Appetizer gibt es ein Video mit der Akustik-Version der einfühlsamen Ballade «Down By The Water». Klingt so, als hätte Amy Macdonald ihren Stil nicht grundlegend verändert.

Video "Down By The Water"

von dpa

erstellt am 25.Nov.2016 | 11:26 Uhr

