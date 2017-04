Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 18. April

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

16. Kalenderwoche

108. Tag des Jahres

Noch 257 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Aya, Wigo

HISTORISCHE DATEN

2015 - Vor der libyschen Küste kentert ein vollbesetztes Flüchtlingsboot. Nach Angaben des UNHCR sterben etwa 800 Menschen oder gelten als vermisst. 28 Menschen können gerettet werden.

2012 - Die Volkswagen-Tochter Audi kauft die italienische Motorradschmiede Ducati von einem Investmentunternehmen.

2007 - Im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität sollen künftig sämtliche Telefon- und Internetverbindungsdaten ein halbes Jahr gespeichert werden. Das Bundeskabinett beschließt einen entsprechenden Gesetzentwurf.

2002 - Mit einem Video über die Flugzeugattentate vom 11. September räumt die El Kaida die letzten Zweifel daran aus, dass sie tatsächlich für die Anschläge von New York und Washington verantwortlich ist.

1997 - Der Fußball-Weltverband (FIFA) sperrt den Schweizer Schiedsrichter Kurt Röthlisberger wegen erwiesenen versuchten Wettspielbetrugs lebenslang und folgt damit dem europäischen Verband UEFA.

1987 - Erstes gesponsertes Fußball-Länderspiel Deutschland-Italien in Köln (0:0). Das Logo des Fotokonzerns Agfa wird unter anderem während der Live-Übertragung in der ARD mehrmals eingeblendet.

1966 - Die erste jüdische Schule in der Bundesrepublik wird in Frankfurt am Main eröffnet.

1947 - Britische Truppen zünden auf der Nordseeinsel Helgoland 6700 Tonnen Munition. Die Operation «Big Bang» gilt als die bis dahin größte Sprengung mit konventionellen Mitteln.

1521 - Der Reformator Martin Luther verteidigt auf dem Reichstag zu Worms seine Lehre.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: Ein 15-jähriger Straßenbahn-Liebhaber hat im südaustralischen Melbourne zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen eine Tram für eine Spritztour entführt. Der Ausflug endet damit, dass die Behörden der Straßenbahn den Strom abdrehen.

GEBURTSTAGE

1952 - Christine Grän (65), österreichische Schriftstellerin und Journalistin («Marx ist tot»)

1952 - Thomas Haffa (65), deutscher Medienunternehmer, gründet 1989 mit seinem Bruder Florian Haffa die Firma EM.TV

1947 - James Woods (70), amerikanischer Schauspieler («Das Attentat»)

1937 - Marcia Haydée (80), brasilianische Choreographin, Ballettdirektorin am Württembergischen Staatstheater in Stuttgart 1976-96

1932 - Hans Peter Stihl (85), deutscher Unternehmer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) 1988-2001

TODESTAGE

2016 - Cox Habbema, niederländische Schauspielerin und Regisseurin («Wie heiratet man einen König»), geb. 1944

2002 - Thor Heyerdahl, norwegischer Forscher und Ethnologe, «Kon-Tiki-Expedition», geb. 1914

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 23:55 Uhr