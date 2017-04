Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 1. Mai

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

18. Kalenderwoche, 121. Tag des Jahres

Noch 244 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Arnold, Augustin, Sigismund

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die AfD verabschiedet auf einem Bundesparteitag in Stuttgart (30. April - 1. Mai) ein Grundsatzprogramm, in dem sich Sätze finden wie «Der Islam gehört nicht zu Deutschland» und «Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus». Der Partei fehlte seit ihrer Gründung im Februar 2013 ein Programm.

2014 - Bei Verkehrsverstößen gilt ein neues Punktesystem. Die Neuerung wird genau 40 Jahre nach der Einführung der Punkte am 1. Mai 1974 eingeführt.

2012 - Niederländische Coffeeshops dürfen keine Joints mehr an Ausländer verkaufen. Das Gesetz gilt zunächst für die Grenzprovinzen Zeeland, Nord-Brabant und Limburg, von 2013 an dann für das gesamte Königreich.

2007 - Die Spaltung der Berliner WASG ist perfekt. Wegen der geplanten Fusion von Wahlalternative und Linkspartei erklärt ein Teil der Berliner WASG um die frühere Spitzenkandidatin Lucy Redler die Gründung einer neuen Organisation: die BASG (Berliner Alternative für Solidarität und Gegenwehr).

1997 - In Großbritannien werden die seit 1979 regierenden Konservativen abgewählt. Die Labour-Partei unter Tony Blair erzielt den größten Erfolg ihrer Parteigeschichte.

1987 - Papst Johannes Paul II. spricht in Köln die als Jüdin geborene und 1942 in Auschwitz ermordete Nonne Edith Stein selig. 1998 wird sie heilig gesprochen.

1967 - Elvis Presley heiratet in Las Vegas seine langjährige Freundin Priscilla Beaulieu.

1907 - Der Deutsche Seefunk nimmt in Norddeich (heute Stadtteil von Norden) den Funkverkehr mit Marineschiffen auf und sendet bis Ende 1998.

1707 - Der «Act of Union» tritt in Kraft. Durch die Unionsvereinbarung mit England, der das schottische Parlament am 16. Januar zugestimmt hatte, entsteht das Königreich Großbritannien.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Seit mehr als zwei Jahren strampelt der Japaner Kazuhiro Doi mit seiner selbst gebauten «Fahrrad-Bibliothek» durch seine Heimat, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen.

GEBURTSTAGE

1987 - Emilia Clarke (30), britische Schauspielerin («Game of Thrones»)

1980 - Zaz (37), französische Sängerin («Recto verso»)

1972 - Julie Benz (45), amerikanische Schauspielerin («Der zuckersüße Tod»)

1946 - Joanna Lumley (71), britische Schauspielerin («Absolutely Fabulous», Bond-Girl in «James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät»)

1917 - Danielle Darrieux (100), französische Schauspielerin und Chansonniere («Die Mädchen von Rochefort», «8 Frauen»)

TODESTAGE

2014 - Heinz Schenk, deutscher Schauspieler und Entertainer («Zum Blauen Bock»), geb. 1924

1994 - Ayrton Senna, brasilianischer Formel-1-Rennfahrer (Weltmeister 1988, 1990 und 1991), tödlich verunglückt, geb. 1960

erstellt am 30.Apr.2017 | 23:55 Uhr