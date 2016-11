Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 28. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

48. Kalenderwoche, 333. Tag des Jahres

Noch 33 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Berta, Gunther

HISTORISCHE DATEN

2015 - Wladimir Klitschko verliert die Weltmeistertitel im Schwergewicht der drei großen Boxverbände IBF, WBO und WBA. Er wird vom Briten Tyson Fury in Düsseldorf entthront.

2014 - Niederländische Zollfahnder stellen am Rotterdamer Hafen rund 3000 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von schätzungsweise 120 Millionen Euro sicher.

2011 - Der 13. und letzte Castor-Transport aus Frankreich erreicht das Atommüll-Zwischenlager Gorleben nach mehr als 126 Stunden aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Entlang der Fahrtstrecke waren 20 500 Beamte im Einsatz.

2006 - Knapp drei Monate nach seinen umstrittenen Äußerungen über Islam und Gewalt reist Papst Benedikt XVI. zu einem viertägigen Besuch in die Türkei, seine erste Reise in ein islamisches Land.

1989 - Bundeskanzler Helmut Kohl stellt im Bundestag seinen Zehn-Punkte-Plan zur deutschen Wiedervereinigung vor.

1969 - Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet den Atomwaffensperrvertrag.

1918 - Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet seinen Thronverzicht.

1821 - Panama erklärt seine Unabhängigkeit von Spanien und schließt sich Groß-Kolumbien an.

1787 - In Versailles wird ein vietnamesisch-französisches Abkommen unterzeichnet, mit dem die französische Expansion in Indochina beginnt.

AUCH DAS NOCH

2013 - dpa meldet: Ein Ladendieb, der in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu ein Paar Winterstiefel entwendet hatte, kam am selben Tag in das Geschäft zurück und wurde festgenommen. Der Mann hatte zu Hause festgestellt, dass er zwei verschiedene Größen ergaunert hatte.

GEBURTSTAGE

1948 - Agnieszka Holland (68), polnische Regisseurin («Hitlerjunge Salomon», «Bittere Ernte»)

1946 - Joe Dante (70), amerikanischer Regisseur («Die Reise ins Ich»)

1944 - Rita Mae Brown (72), amerikanische Schriftstellerin («Rubinroter Dschungel», «Mausetot»)

1943 - Randy Newman (73), amerikanischer Sänger und Pianist, («Short People», «You Can Leave Your Hat On»)

1931 - Tomi Ungerer (85), französischer Zeichner, Karikaturist und Autor («Das große Liederbuch», «Kein Kuß für Mutter»)

TODESTAGE

2015 - Luc Bondy, Schweizer Theaterregisseur («Triumph der Liebe»), Intendant der Wiener Festwochen 2002-2013, geb. 1948

2007 - Elly Beinhorn, deutsche Flugpionierin, («Alleinflug: Mein Leben»), geb. 1907

