Was geschah am ... : Kalenderblatt 2016: 24. Oktober

43. Kalenderwoche, 298. Tag des JahresNoch 68 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: SkorpionNamenstag: Antonius Maria

HISTORISCHE DATEN

2014 - Bei der Explosion einer Autobombe an einem Kontrollpunkt im Norden der Sinai-Halbinsel in Ägypten werden 30 Soldaten getötet und 29 weitere verletzt.

2013 - Wegen der Entschärfung einer Fünf-Zentner-Fliegerbombe in Magdeburg müssen rund 17 000 Menschen ihre Wohnungen, Geschäfte und Büros verlassen.

2006 - Die Bundesregierung beschließt eine Neuregelung der Energie-Einsparverordnung. Hausbesitzer müssen danach ab 2008 einen Pass über den Energieverbrauch ihres Gebäudes vorlegen.

2006 - Bundespräsident Horst Köhler stoppt die Privatisierung der bundeseigenen Deutschen Flugsicherung (DFS). Köhler stuft das Gesetz zur Neuregelung der Flugsicherung als nicht verfassungskonform ein.

2001 - Bei dem bis dahin schwersten Tunnelunglück in der Geschichte der Schweiz werden im Gotthard-Tunnel elf Menschen getötet, darunter vier Deutsche.

1996 - Die «Konvention über nukleare Sicherheit» von Kernkraftwerken, die von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ausgearbeitet wurde, tritt in Kraft.

1956 - 34 000 Arbeiter in 38 Betrieben Schleswig-Holsteins treten in den bis dahin längsten Metallstreik der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Arbeit wird erst am 15. Februar 1957 wiederaufgenommen.

1951 - Auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen PEN-Zentrums spaltet sich die Schriftstellervereinigung auf in das Deutsche PEN-Zentrum der Bundesrepublik und das Deutsche PEN-Zentrum Ost und West.

1046 - Ein Beschluss der Synode von Pavia untersagt den käuflichen Erwerb von Kirchenämtern.AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: «Ja, war 'ne dumme Idee», gestand ein Autofahrer in Lünen der Polizei. Genüsslich hatte er sich in seinem Wagen an einer Ampel einen Joint angezündet und entspannt zu den Männern im Wagen nebenan rübergeschaut. Der Genuss endete abrupt. Die Besatzung entpuppte sich als Zivilstreife.

GEBURTSTAGE

1985 - Wayne Rooney (31), englischer Fußballspieler, Everton 2002-2004

1966 - Roman Abramowitsch (50), russischer Unternehmer, Besitzer des englischen Fußballvereins Chelsea London

1960 - Joachim Winkelhock (56), deutscher Automobilrennfahrer

1936 - Bill Wyman (80), britischer Rockmusiker, Bassist der Rolling Stones bis 1993

1931 - Sofia Gubaidulina (85), russische Komponistin (Violinkonzert«Offertorium» für Gidon Kremer), Praemium Imperiale 1998

TODESTAGE

2015 - Maureen O'Hara, amerikanische Schauspielerin («DerGlöckner von Notre Dame»), geb. 1920

1938 - Ernst Barlach, deutscher Bildhauer, Grafiker undSchriftsteller, geb. 1870

