Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 21. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

47. Kalenderwoche

326. Tag des Jahres

Noch 40 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Amalberg, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2014 - US-Präsident Barack Obama unterzeichnet ein Dekret zum Schutz von Millionen illegalen Einwandern. Der Erlass schützt rund fünf Millionen Ausländer ohne Papiere vor der Ausweisung - ohne dass der Kongress zustimmen muss.

2014 - Der frühere portugiesische Regierungschef José Sócrates wird wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen.

2013 - In der lettischen Hauptstadt Riga stürzt das Dach eines Supermarkts ein und reißt 54 Menschen in den Tod.

2006 - Beim schwersten Unglück im polnischen Steinkohlebergbau seit 27 Jahren kommen in dem Bergwerk «Halemba» in Ruda Slaska 23 Bergleute durch eine Methangasexplosion ums Leben.

2006 - In der VW-Affäre um Korruption, Untreue und Lustreisen auf Firmenkosten wird der frühere Betriebsratschef Klaus Volkert als erster Beschuldigter wegen Verdunkelungsgefahr verhaftet.

2001 - Als erster Deutscher wird der Strafrechtler Wolfgang Schomburg Richter am Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag.

1995 - Der Dow-Jones-Index durchbricht erstmals in seiner 112-jährigen Geschichte die Schallgrenze von 5000 Punkten.

1991 - Der russische Präsident Boris Jelzin unterzeichnet in Bonn mit Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) eine Erklärung über eine umfassende Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.

1986 - Beim Versuch, die Mauer im Bereich Treptow/Neukölln mit einem LKW zu durchbrechen, werden ein 38-Jähriger und ein 22-Jähriger erschossen. Der Fall war in der Anklageschrift gegen Erich Honecker aufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1996 - dpa meldet: Nach einer missglückten Kletterpartie an der höchsten deutschen Eisenbahnbrücke hat ein Mann mehr als drei Stunden lang in 80 Metern Höhe über der Wupper an einem Seil gebaumelt.

GEBURTSTAGE

1968 - Inka Bause (48), deutsche Schlagersängerin und Moderatorin («Bauer sucht Frau»)

1951 - Thomas Roth (65), deutscher Journalist, Tagesthemen-Moderator 2013-2016

1946 - Peter Mücke (70), deutscher Motorsportler, Gründer des ASL-Teams Mücke Motorsport. Ostdeutsche Motorsport-Legende seit Beginn seiner Karriere 1973.

1936 - Alexander Ginsburg, russischer Schriftsteller und Bürgerrechtler, einer der führenden Dissidenten in der ehemaligen Sowjetunion, gest. 2002

1927 - Barbara Rütting (89), deutsche Schauspielerin («Die Geierwally»), Autorin und Politikerin, Bayerische Landtagsabgeordnete für die Grünen 2003-2009

TODESTAGE

2013 - Dieter-Julius Cronenberg, deutscher Politiker und Unternehmer (FDP), Vizepräsident des Deutschen Bundestages 1984-1994, geb. 1930

1916 - Kaiser Franz Joseph I., Kaiser von Österreich 1848-1916 und König von Ungarn 1867-1916, geb. 1830

von dpa

erstellt am 20.Nov.2016 | 23:55 Uhr