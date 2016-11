Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 17. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

46. Kalenderwoche, 322. Tag des Jahres

Noch 44 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Viktoria, Florin, Hilda, Salome, Gertrud

HISTORISCHE DATEN

2015 - Wegen einer Terrorwarnung wird das Fußball-Länderspiel Deutschland-Niederlande in Hannover rund 90 Minuten vor dem Anpfiff abgesagt.

2014 - Der irisch-amerikanische Pharmariese Actavis schluckt den US-Wettbewerber Allergan und beendet damit eine monatelange Übernahmeschlacht um den Botox-Hersteller. Die Übernahme wird im März 2015 abgeschlossen.

2011 - Die Hamburger Traditionswerft Sietas ist zahlungsunfähig. Die Geschäftsführung stellt einen Insolvenzantrag wegen Überschuldung beim Amtsgericht Hamburg.

1986 - Der französische Renault-Chef Georges Besse wird von Terroristen der Organisation «Action Directe» in Paris erschossen.

1966 - Die UN-Vollversammlung beschließt die Gründung der «Organisation für industrielle Zusammenarbeit» (UNIDO). Sie soll Industrialisierungs-Projekte fördern.

1941 - Der deutsche Jagdflieger und General Ernst Udet begeht Selbstmord. Carl Zuckmayer lässt sich von Udets Schicksal zum Drama «Des Teufels General» inspirieren.

1846 - Der deutsche Mechaniker und Unternehmer Carl Zeiss gründet in Jena eine feinmechanisch-optische Werkstatt für optische Präzisionsinstrumente.

1827 - Die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck schließen mit dem Kaiser von Brasilien, Peter I., einen umfassenden Handelsvertrag.

1558 - Die Tochter von Heinrich VIII. und Anna Boleyn besteigt als Elizabeth I. den englischen Thron und bleibt 45 Jahre lang Herrscherin Englands.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Rund 40 Jahre nach dem Anschluss ihres Dorfes ans Stromnetz hat eine 78-jährige Bretonin eine elektrische Leitung im eigenen Haus installieren lassen. Mit finanzieller Hilfe ihrer Gemeinde und mit einem Kredit wurde das möglich.

GEBURTSTAGE

1966 - Sophie Marceau (50), französische Schauspielerin («Anna Karenina»)

1944 - Danny DeVito (72), amerikanischer Schauspieler und Regisseur («Der Rosenkrieg»)

1944 - Rem Koolhaas (72), niederländischer Architekt, Entwurf der niederländischen Botschaft in Berlin, Pritzker-Preis 2000

1943 - Lauren Hutton (73), amerikanische Schauspielerin und Model, («American Gigolo - Ein Mann für gewisse Stunden»)

1938 - Gordon Lightfoot (78), kanadischer Folksänger («If You Could Read My Mind»)

TODESTAGE

1934 - Joachim Ringelnatz, deutscher Kabarettist und Schriftsteller («Kuttel Daddeldu»), geb. 1883

1796 - Zarin Katharina II., russische Zarin (1762-1796), geb. 1729

von dpa

erstellt am 16.Nov.2016 | 23:55 Uhr

