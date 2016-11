Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 14. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

46. Kalenderwoche, 319. Tag des Jahres

Noch 47 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Alberich, Bernhard, Nikolaus, Sidonius

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einer Testfahrt auf der neuen Hochgeschwindigkeits-Strecke in der Nähe von Eckwersheim bei Straßburg entgleist ein TGV - elf Menschen kommen ums Leben. Unglücksursache war überhöhte Geschwindigkeit.

2014 - Das Landgericht Essen verurteilt den früheren Top-Manager Thomas Middelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren.

2011 - Ein neuer Süßstoff aus der subtropischen Stevia-Pflanze ist künftig auch in der EU erlaubt. Die EU-Kommission genehmigt die Verarbeitung des natürlichen Süßungsmittels Steviolglycosid in Lebensmitteln.

2006 - Zur Weltpremiere des neuen James-Bond-Films «Casino Royale» in London kommt auch die britische Königin Elizabeth II.

1991 - Kambodschas früherer Herrscher, Prinz Norodom Sihanuk, kehrt nach fast 13-jährigem Exil in die Hauptstadt Phnom Penh zurück.

1961 - Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) wird als erste Frau Mitglied einer deutschen Bundesregierung.

1946 - Hermann Hesse wird der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.

1918 - Der polnische Politiker Josef Pilsudski wird «vorläufiger Staatschef» seines Landes.

1899 - Im Samoa-Vertrag klären Deutschland und Großbritannien ihre Besitzansprüche im Pazifik. Der Westteil des Archipels (heute der Unabhängige Staat Samoa) wird am 2. Dezember deutsche Kolonie.

AUCH DAS NOCH

2008 - dpa meldet: Auf der Insel Usedom haben 1543 Bewohner und Urlauber eine Rekordmarke im Wassertreten gesetzt. Sie stapften zwei Minuten lang durch das zehn Grad kühle Wasser der Ostsee.

GEBURTSTAGE

1979 - Mavie Hörbiger (37), deutsch-österreichische Schauspielerin («Arme Millionäre», «Vera Brühne»)

1951 - Stephen Bishop (65), amerikanischer Sänger und Songschreiber («On and On», «It Might Be You»)

1951 - Zhang Yimou (65), chinesischer Regisseur («Rotes Kornfeld», «Hero»)

1946 - Michael Hilti (70), liechtensteinischer Industriemanager und Unternehmer, Mitglied der Konzernleitung der Hilti AG seit 1977

1906 - Louise Brooks, amerikanische Schauspielerin (Stummfilme «Die Büchse der Pandora», «Tagebuch einer Verlorenen»), gest. 1985

TODESTAGE

2009 - Klaus Steilmann, deutscher Modeunternehmer, geb. 1929 1716 - Gottfried Wilhelm Leibniz, deutscher Philosoph und Mathematiker, Universalgelehrter, geb. 1646

von dpa

erstellt am 13.Nov.2016 | 23:55 Uhr