Weihnachtszeit : Tiere in der Krippe

Ein Ochse und ein Esel, ein paar Schafe und Lämmer, manchmal ein Hund und ein Pferd, hier und da sogar Elefanten und Kamele. Diese Tiere sieht man in der Weihnachtszeit häufiger. Und zwar oft in Form von hölzernen Figuren in Weihnachtskrippen. Oder bei Krippenspielen auf der Theaterbühne. Doch wie kommen ausgerechnet solche Tiere in die berühmte Geschichte von der Geburt Jesu?

„Die Krippen zeigen die Weihnachtsgeschichte aus der Stadt Bethlehem so, wie sich das fromme Menschen vorgestellt haben“, erklärt ein Experte. Manches wird schon in der Bibel beschrieben, einem wichtigen Buch für Gläubige des Christentums. Anderes ist erst später über die Jahrhunderte zur Geschichte dazugekommen. So scheint es, dass bei der Geburt Jesu lauter unterschiedliche Tiere dabei waren.

Allerdings geht es eher darum, dass sie eine bestimmte Bedeutung haben:

OCHSE: Eigentlich kommt der Ochse nicht in der biblischen Erzählung über die Geburt Jesu vor. Trotzdem ist er so ziemlich in jedem Krippenspiel dabei. Schließlich passen Rinder gut zu dem Ort, an dem Jesus laut Bibel geboren wurde: in einem Stall. Also dort, wo das Vieh seinen Unterstand hat.

ESEL: „Der Esel gilt als Tier der Demut“, sagt der Fachmann. „Er ist ein Zeichen für Jesus, der sich ganz klein macht.“ Der Esel wurde schon früher genutzt, um Lasten zu tragen. In der Bibel nimmt der erwachsene Jesus die Sünden der Menschen als Last auf sich.

SCHAFE, LÄMMER, HUND: Diese Tiere gehören zu Hirten. Und diese Leute, die mit ihren Hunden auf die Schafe aufpassen, werden in der Bibel häufig genannt. Auch in der Weihnachtsgeschichte. „Oft wird Jesus selbst als guter Hirte dargestellt“, erklärt der Bibel-Kenner. Das Lamm, also das junge Schaf, gilt außerdem als Opfertier. Später wird Jesus selbst mit einem Opferlamm verglichen und Lamm Gottes genannt.

PFERD, KAMEL, ELEFANT: Diese Tiere gehören häufig zum Krippenspiel dazu. Sie kommen mit den Drei Heiligen Königen, die Jesus mit wertvollen Geschenken begrüßen. Die drei heißen Caspar, Melchior und Balthasar. „Ihre Reittiere zeigen an, aus welchen Gegenden dieser Welt die Könige stammen“, weiß der Fachmann.

Melchior kommt aus Europa. Er bringt Gold mit und reitet auf einem Pferd. Balthasar, der auf einem Kamel anreist, kommt aus Asien. Er überreicht Weihrauch. Caspar kommt aus Afrika. Er bringt die Myrrhe und reitet auf einem Elefanten. In vielen Krippenspielen wird der Elefant weggelassen. Schließlich ist der Dickhäuter ein bisschen groß für so eine kleine Krippe.



Autor: Philipp Brandstädter