Basteln : Stempel und Glitzer

Mmh, lecker! Elisa stellt einen Teller mit selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen auf den Tisch. Genau die richtige Stärkung für eine Wunschzettel-Bastelaktion. Ihre Bastelsachen haben Elisa und ihre Schwester Hannah schon auf den Tisch gelegt: Glitzerpapier, Weihnachtsaufkleber, Glitzerstaub, Geschenkband und natürlich Scheren, Kleber und andere Dinge. Auch ihre Freundin Katharina hat noch Bastelkram mitgebracht: Stern-Stanzer und Stempel zum Beispiel.

„Ich bastele einen Wunschzettel mit Weihnachtsbaumkugeln“, sagt Katharina. Dazu malt die Achtjährige unterschiedlich große Kreise auf ein Blatt Papier. Dann schneidet sie verschieden lange Streifen Geschenkband ab und klebt sie an die Kreise. Es sieht so aus, als würden die Kugeln von der Decke hängen. Mit einem goldenen Glitzerstift schreibt sie ihre Wünsche in die Kugeln, zum Beispiel einen Basketball. „Jetzt muss der Wunschzettel noch glitzerig werden“, sagt Katharina.

Sie streicht Kleber auf das Blatt und streut pinkfarbenen Glitzer darüber. Dann greift sie zum Stanzer. „Ich stanze da oben jetzt noch einen Stern in das Papier und klebe goldenes Glitzerpapier dahinter“, sagt sie.

Gegenüber von Katharina sitzt Hannah. Die Fünfjährige hat einen großen Engelsflügel ausgeschnitten und mit Glitzerpapier beklebt.

Jetzt diktiert sie ihrer Mutter ihre Wünsche: einen Frisierkopf und einen Latzrock.

Ihre Schwester Elisa hat sich für einen Wunschzettel im Schatzkarten-Look entschieden. Dazu kokelt ihre Mutter den Rand mit einem Feuerzeug an. Sie hält das Blatt über die Spüle in der Küche, lässt den Rand anbrennen und pustet das Feuer direkt wieder aus. Wenn du das nachmachen möchtest, lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen.

„Letztes Mal habe ich die Wünsche für meinen Wunschzettel aus dem Katalog ausgeschnitten“, sagt Elisa. Dieses Mal schreibt die Achtjährige ihre Wünsche mit einem Glitzerstift auf: ein Pflege-Pferd, einen Pferdeputzkoffer und einen Badeanzug. Dann verziert sie das Papier noch mit Zeichnungen und Aufklebern. Fertig ist der besondere Wunschzettel!

Autorin: Katharina Heimeier

