Umwelt : Plastik für Vögel gefährlich

Auf der Insel Helgoland in der Nordsee leben große Vögel. Sie heißen Basstölpel. Ihre Nester bauen sie auf Helgoland an einem steilen Felsen. Dafür fischen sie lange Algen aus dem Meer. Die treiben an der Oberfläche des Wassers.

Oft fischen die Basstölpel aber auch andere Dinge aus dem Wasser und bauen sie in ihre Nester ein. Sehr oft sind das lange Plastikfäden. Die sind bunt und weich. Aber sie sind auch sehr gefährlich für die Tiere, sagen Experten.

Manchmal verheddern die Basstölpel sich in den Fäden. Sie schaffen es nicht, die Fäden durchzubeißen. Oft verhungern sie dann. Es kommt auch vor, dass Vögel ersticken, weil die Fäden sich zu eng um ihren Hals wickeln.

Ungefähr 50 Vögel sterben an dem steilen Felsen auf Helgoland in jedem Jahr durch die Plastikfäden, sagt Jochen Dierschke. Er leitet die Vogelwarte auf Helgoland und kennt sich gut mit den Basstölpeln aus.

Forscher vermuten, dass viele der Plastik-Fäden von Fischer-Netzen stammen. Genau wissen sie das aber nicht. Um die Vögel zu schützen, wollen die Forscher die Herkunft klären. Dann kann man nämlich besser etwas gegen die Plastik-Fäden unternehmen.

An einigen Fischernetzen, mit denen man direkt auf dem Meeresboden Fische fängt, hängen lange Fransen. Sie sollen verhindern, dass die Netze zu schnell abnutzen. Wenn das Plastik von ihnen stammen sollte, könnte man den Vögeln helfen, wenn es in Zukunft keine Fransen mehr an den Netzen gibt. Man könnte auch Fransen aus einem Material verwenden, das sich nach und nach auflöst und nicht so lange im Meer bleibt.

Im vergangenen Winter waren Fachleute auf den Felsen geklettert und hatten dort einige der Nester eingesammelt. Das haben sie in einer Zeit gemacht, als dort keine Tiere gebrütet haben. Diese Nester haben sie getrocknet und so behandelt, dass man die bunten Plastikfäden besser sieht.

Viele Menschen halfen dann später mit, die Nester auseinanderzupflücken und das Plastik zu sortieren, das sie fanden. Dabei waren viele lange Fäden, zum Beispiel auch Schnüre von Luftballons.

Warum die Basstölpel so gerne Plastik für ihre Nester verwenden, weiß niemand. „Vielleicht mögen sie bunte Farben“, sagt Jochen Dierschke.

In den Nestern haben die Forscher vor allem rote Fäden gefunden. Es ist aber noch nicht klar, ob das daran liegt, dass die Vögel die Farbe Rot so gerne mögen. Es kann auch sein, dass die meisten der Plastikfäden im Meer rot sind. „Das wissen wir noch nicht“, sagt Jochen Dierschke.

Autorin: Maria Berentzen

