Wie Kinder mit dem Tod umgehen : Keine Medizin gegen Trauer

Auch wenn der Tod zum Leben gehört, ist es sehr traurig, wenn ein Mensch stirbt. Besonders erschütternd ist es, wenn er einem sehr nahestand. Iselins Vater ist vor einiger Zeit an einer schweren Krankheit gestorben.

Nach seinem Tod war da ein großes Loch in Iselins Leben. Vieles war auf einmal nicht mehr da: der wöchentliche Großeinkauf, bei dem es immer etwas Besonderes zum Essen gab. Seine Stimme bei den Gutenachtgeschichten – und einfach er als Mensch. „Ich war irgendwie erleichtert, dass seine Krankheit vorbei war. Aber ich war auch sehr traurig“, sagt die 14-Jährige.

Willi Riemer hilft Menschen, die jemanden verloren haben. Oder aus anderen Gründen sehr traurig sind. „Wenn jemand stirbt, entsteht in uns erst mal ein Chaos. Wir können nicht begreifen, dass der Mensch plötzlich nicht mehr da ist“, sagt er.

In dieser Zeit sei es besonders wichtig, genau darauf zu hören, was man gerade braucht, rät der Experte. Braucht man Nähe oder möchte man lieber alleine sein? Möchte man darüber reden oder gerade still sein? Oder einfach nur weinen? Iselin half es damals sehr, mit vertrauten Menschen zusammen zu sein. „Wenn meine Familie und meine Freundinnen da waren, ging es mir besser“, erzählt das Mädchen.

Der Tod von Iselins Vater ist nun anderthalb Jahre her. Trotzdem ist sie immer wieder traurig. „Trauer ist keine Krankheit, gegen die wir eine Medizin nehmen können“, sagt Willi Riemer. „Trauer braucht Raum und Zeit.“ Um ihren Gefühlen Raum zu geben, geht Iselin in eine Trauergruppe.

Dort sind auch andere Kinder und Jugendliche, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Sie erzählen sich gegenseitig, wie es ihnen geht, was für Gedanken und Gefühle sie beschäftigen. Dann wird jedes Mal etwas gebastelt.

Einmal hat Iselin eine schöne Kugel gebastelt, die sich öffnen lässt. Dort kann sie Botschaften für ihren Vater hineinlegen, etwa Briefe an ihn. Darin kann sie ihm all das schreiben, was sie ihm nun nicht mehr direkt sagen kann.

Ein anderes Mal packten die Kinder Kisten. Sie taten Dinge hinein, die guttun und Freude machen. Ist man traurig, kann man die Kiste öffnen und hineinsehen. „In meiner Kiste sind Fotos und Telefonnummern von Menschen, die wichtig für mich sind“, erzählt Iselin. Die Kinder finden in der Gruppe also auch heraus, was ihnen guttut und was sie stark macht.

Wenn Iselin an ihren Papa denkt, erinnert sie sich meist an die schönen Momente, die sie mit ihm erlebt hat. „Dann muss ich lächeln“, sagt das Mädchen.

von Helen Ahmad

erstellt am 09.Dez.2016

