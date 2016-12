Interview : Junge Forscher auf hoher See

1 von 1 Foto: Foto: Kristine Carstens 1 von 1

Wochenlang auf einem Schiff übers Meer fahren und Experimente machen. So eine spannende Reise haben junge Menschen aus verschiedenen Ländern gerade hinter sich. Die Studenten waren auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ Richtung Antarktis unterwegs. Sie nahmen zum Beispiel Wasserproben, um zu schauen, wie es Tieren und Pflanzen im Ozean geht. An Bord waren 25 Teilnehmer. Einige aus Deutschland, andere aus Ländern in Afrika oder aus Südamerika. Eine der Forscherinnen war Helena Zambalos. Sie kommt aus Österreich, also einem Nachbarland von Deutschland. Maria Berentzen hat mit der 26-Jährigen während der Reise gesprochen.

Wie kann man sich den Alltag auf der „Polarstern“ vorstellen?

Helena Zambalos: Der Tag beginnt um 7.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach besuchen wir Kurse bis zum Mittagessen um 11.30 Uhr. Anschließend geht es wieder an die Arbeit, zum Teil machen wir Berechnungen, Messungen im Wasser. Um 15.30 Uhr gibt es eine Pause mit Kaffee und Kuchen und zwei Stunden später ist schon das Abendessen.

Wie lebt man auf der „Polarstern“?

Wir sind als Studenten in Zweier-Kabinen untergebracht. Auf dem Schiff gibt es auch einen Fitnessraum und eine Sauna, die wir benutzen dürfen. Bei schönem Wetter sitzen wir gerne draußen an Deck, in bequemen Liegestühlen. Es gibt eine Bibliothek und einen Computerraum zum Arbeiten.

Woher kommt das Essen auf dem Schiff?

Vor der Abreise sind Lebensmittel auf das Schiff gebracht worden. Sie lagern hier in gekühlten Räumen. Wir haben einen ausgezeichneten Koch auf dem Schiff und bekommen jeden Tag drei frisch zubereitete Mahlzeiten. Man kann auch im schiffseigenen Shop Getränke, Süßigkeiten oder Souvenirs kaufen.

Hast du schon etwas herausgefunden?

Wir haben bereits einige Messungen vorgenommen. Dabei haben wir zum Beispiel Algen untersucht und gemessen, wie viel Salz und Sauerstoff im Meerwasser sind. Wir vergleichen diese Messungen im Laufe der Reise. Ein großes Ergebnis gibt es also erst ganz am Ende.

