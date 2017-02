Infografik des Tages : Gehälter: So viel wird in den Bundesländern verdient

INFOGRAFIK 07. Februar

Fach- und Führungskräfte in Deutschland verdienen durchschnittlich 52.000 Euro brutto im Jahr. Das geht aus dem aktuellen Gehaltsreport von Stepstone hervor. Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass die Hessen am besten verdienen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Die geringsten Verdienste gibt es in Sachsen-Anhalt und Sachsen, wie die Grafik von Statista zeigt.



Bei der Höhe des Gehalts spielt aber nicht nur der Standort eine Rolle, sondern auch Branche, Berufsgruppe und Abschluss. So führt etwa ein Abschluss in Medizin (79.500 Euro) oder Rechtswissenschaften (74.000 Euro) in der Regel zu hohen Gehältern im späteren Berufsleben, während Akademiker mit einem Abschluss in Design (46.000 Euro) oder Erziehungswissenschaften (45.100 Euro) unterdurchschnittlich bezahlt werden.



INFOGRAFIK 07. Februar

Beim heutigen Safer Internet Day steht das Thema Cybermobbing im Mittelpunkt. In Deutschland wird jeder fünfte Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren Opfer von Beleidigungen und Mobbing im Internet, das zeigt die aktuelle JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs). Dabei sind Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen. Allerdings sind von den 12- bis 13-Jährigen erst 15 Prozent betroffen, unter den 18- bis 19- Jährigen sind es 24 Prozent - fast zehn Prozentpunkte mehr. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist Cybermobbing außerdem an Haupt- und Realschulen weiter verbreitet als am Gymnasium. Die Grafik zeigt den Anteil der Befragten, über die im Internet oder per Handy falsche/beleidigende Dinge verbreitet wurden.



INFOGRAFIK 06. Februar

CDU und CSU wollen Angela Merkel heute als gemeinsame Kanzlerkandidatin bestätigen. Nachdem es lange keine wirkliche Alternative zu ihr gab, sorgt die Aufstellung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat für Aufschwung bei den Sozialdemokraten, wie die Ergebnisse der aktuellen Sonntagsfrage verschiedener Meinungsforschungsinstitute zeigen. Laut Emnid liegen die CDU und die SPD aktuell nur vier Prozentpunkte auseinander. Die größte Differenz sieht die Forschungspruppe Wahlen: Hier kommt die CDU/CSU auf 36 Prozent, während die SPD bei 20 Prozent liegt, wie die Statista-Grafik zeig.



INFOGRAFIK 06. Februar

64 Prozent der Deutschen halten die AfD für rechtsextrem. Das zeigt eine Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov. Außerdem denken 25 Prozent, dass die gesamte Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, 43 Prozent meinen dieses träfe zumindest auf Teile der AfD zu, wie die Grafik von Statista zeigt. Erst kürzlich hatte eine Rede von Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, bundesweit für Empörung gesorgt und dazu geführt, dass er von einer Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer in Buchenwald ausgeladen wurde. Die AfD sorgte schon öfter mit rechten Provokationen für Aufsehen, veröffentlichte im Anschluss aber Dementi und gab an, falsch verstanden worden zu sein. Nach der jüngsten Entgleisung Höckes wurden Rufe laut, die AfD oder zumindest Teile der Partei vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen.



INFOGRAFIK 03. Februar

Am Sonntag, dem 12. Februar, wird der neue Bundespräsident gewählt. Während das Staatsoberhaupt in anderen Ländern zum Teil per Direktwahl bestimmt wird, bildet sich in Deutschland die Bundesversammlung aus den Abgeordneten des Bundestags und Delegierten der Länder. Das Gremium zählt in diesem Jahr 1260 Mitglieder, die ihre Stimme für die vier Kandidaten zur Nachfolge von Joachim Gauck abgeben.



Als Favorit gilt Frank-Walter Steinmeier, der auf Vorschlag von Union und SPD ins Rennen geht. Die Linkspartei nominierte den Armutsforscher Christoph Butterwegge, die Freien Wähler - vertreten im bayerischen Landtag - TV-Richter Alexander Hold. Auch die AfD stellt mit Albrecht Glaser einen Kandidaten zur Abstimmung. Unsere Grafik zeigt das Wahlverfahren und wie viele Wahlgänge in früheren Jahren nötig waren, bis der Bundespräsident feststand.



