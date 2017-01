Messerattacke auf Polizisten

:

16-jährige IS-Sympathisantin Safia muss sechs Jahre in Haft

Für die erste Terrorattacke im Auftrag des IS in Deutschland hat das Gericht die 16-jährige Safia S. zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der von der Schülerin niedergestochene Beamte in Hannover überlebte schwer verletzt.